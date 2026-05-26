(ANSA) - ROMA, 26 MAG - Il boom degli investimenti nell'intelligenza artificiale finanziato sempre più attraverso il credito privato potrebbe rappresentare una nuova minaccia per il sistema finanziario dell'area dell'euro, in particolare per assicurazioni e fondi pensione. È l'allarme lanciato dalla Banca centrale europea in un'anticipazione del rapporto sulla stabilità finanziaria, che verrà pubblicato in forma integrale domani. Nel documento, a Bce avverte che, se il credito privato continua a crescere rapidamente come fonte di finanziamento per aziende di intelligenza artificiale e data center, gli investitori della regione rischiano di restare esposti a perdite nel caso in cui il potenziale della tecnologia deludesse le aspettative. "Se le esposizioni crescessero rapidamente e i flussi di cassa attesi legati all'Ia non si materializzassero- si legge - il credito privato potrebbe diventare una fonte più rilevante di rischio creditizio e un potenziale amplificatore di tensioni per le istituzioni finanziarie dell'area dell'euro". (ANSA).