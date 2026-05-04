(ANSA) - ROMA, 04 MAG - Nel 2025 i piani di spesa per la difesa di alcuni Paesi europei, a partire dalla Germania, "hanno innescato un forte aumento di circa 40 punti base del rendimento del bund tedesco, con altri Paesi sotto una simile pressione al rialzo": gran parte dei rendimenti sovrani nell'euro area hanno concluso l'anno su livelli più alti, "l'eccezione è stata il rendimento decennale dell'Italia, grosso modo invariato dai livelli di fine 2024, grazie al consolidamento in atto nella posizione di bilancio dell'Italia". Lo rileva la Bce nel rapporto annuale 2025, notando invece che "l'incertezza politica in Francia ha sollevato preoccupazioni nei mercati di un potenziale ritardo nel consolidamento, esercitando pressioni al rialzo sui rendimenti". e "una convergenza dei rendimento italiani e francesi su livelli simili e una dispersione nell'area euro a livelli storicamente bassi". Il rapporto osserva che "necessità strategiche di spesa, fra cui quella per la difesa, le infrastrutture e le transizioni digitale e green stanno mettendo pressioni al rialzo sul debito pubblico" nell'area euro: anche se 11 Paesi hanno attivato la clausola di salvaguardia nazionale per avere flessibilità, la maggior spesa per la difesa non verrà coperta interamente dai margini consentiti e "occorre trovare strade aggiuntive, incluso un efficientamento della spesa e una nuova assegnazione di priorità nei bilanci nazionali". (ANSA).