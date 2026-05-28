(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Nella riunione della Bce di aprile, conclusa con la decisione unanime di non alzare i tassi, lo shock energetico ha "posto un dilemma di politica monetaria": "per mantenere la stabilità dei prezzi potrebbe servire una stretta", ma "ciò peggiorerebbe l'impatto negativo dello shock energetico sulla crescita". Lo si legge nelle minute della Bce. I governatori hanno ritenuto che "guardare oltre" lo shock inflazionistico non fosse più appropriato, ma che fosse giusto "tenere i tassi stabili assieme a una comunicazione che sottolinei la prontezza ad agire come necessario" rimandando così la decisione alla riunione di giugno. (ANSA).