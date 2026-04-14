(ANSA) - BRUXELLES, 14 APR - "Le banche centrali dell'area euro sono unite: il passo decisivo per rafforzare la competitività europea è un vero mercato bancario unico in cui capitale e liquidità possano muoversi oltre i confini e tutti i depositi siano protetti allo stesso modo". Lo dice il vicepresidente Bce Luis de Guindos nel comunicato sul rapporto dell'Eurosistema - Bce e tutte le banche centrali nazionali dell'Eurozona - sulla consultazione della Commissione Ue sulla competitività del settore bancario. "Mercati più integrati e più concorrenza transfrontaliera" aiutano economie di scala e diversificazione, dice la capa della Vigilanza Claudia Buch. (ANSA).