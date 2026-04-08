(ANSA) - ROMA, 08 APR - Il mercato ha decisamente ridotto le attese di un rialzo dei tassi d'interesse da parte della Bce dopo il cessate il fuoco Usa-Iran che ha mandato a picco i prezzi energetici. Gli swap incorporano ora 53 punti base di rialzi dei tassi quest'anno contro gli 80 punti base di ieri. Le attese di una stretta monetaria alla riunione di fine aprile sono ad appena nove punti base dai 17 di ieri. Secondo Myles Bradshaw di Jp Morgan le banche centrali sono ora "alla finestra": con l'attenuarsi dello shock energetico, "scende il rischio di effetti secondari", ossia l'impatto dei prezzi energetici sulle aspettative d'inflazione cui guarda la Bce. (ANSA).