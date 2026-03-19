(ANSA) - ROMA, 19 MAR - "Il conflitto avrà un impatto rilevante sull'inflazione a breve termine tramite i rincari dei beni energetici". Lo si legge nel comunicato della Bce che accompagna la decisione sui tassi d'interesse. E Francoforte taglia anche le stime del Pil avvisando come un blocco prolungato delle forniture energetiche potrà portare "una crescita più bassa rispetto allo scenario di base delle proiezioni". Nel nuovo scenario di base la crescita 2026 si ferma allo 0,9% da 1,2% indicato a dicembre. La stima per il 2027, in precedenza all'1,4%, scende all'1,3% e quella per il 2028 resta a 1,4%. Una revisione al ribasso "derivante dagli effetti a livello mondiale che la guerra produrrà sui mercati delle materie prime, sui redditi reali e sul clima di fiducia", si legge nel comunicato della Bce. (ANSA).