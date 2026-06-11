(ANSA) - MATERA, 11 GIU - "Continueremo a sostenere l'Università della Basilicata perché rappresenta un pilastro fondamentale della nostra visione di sviluppo e perché garantisce quella crescita che solo la conoscenza, la ricerca e la qualità delle competenze possono favorire". Lo ha detto - secondo quanto reso noto dall'ufficio stampa della Giunta lucana - il presidente della Regione, Vito Bardi (Forza Italia), a margine della presentazione del rapporto AlmaLaurea, stamani, a Matera. Secondo il governatore, "ospitare per la prima volta in Basilicata, a Matera, la presentazione nazionale del rapporto AlmaLaurea significa che il nostro Ateneo, seppur di piccole dimensioni, produce il suo valore. Un valore non solo fatto di numeri, ma di relazioni autentiche, di opportunità condivise, di comunità che cresce. Di un territorio che riconosce nell'università un luogo di futuro. In un Paese che cambia rapidamente, in un Mezzogiorno che chiede opportunità e visione, il nostro Ateneo - ha aggiunto Bardi - punta a formare competenze, a generare mobilità sociale, ad attrarre giovani e a restituire al territorio professionalità qualificate. I nostri laureati, al termine del proprio percorso, ci dicono di essere soddisfatti. È proprio la dimensione della nostra Università, che fornisce da sempre un rapporto diretto con i docenti, un'attività accademica flessibile, e una fruizione più vivibile degli spazi. Ciò conferma un modello formativo fondato sulla prossimità, sulla cura delle persone, sulla serietà scientifica". Il presidente della Regione ha inoltre ricordato che "il Rapporto Anvur 2026 sul sistema della ricerca e della formazione superiore smonta il cliché di una Basilicata relegata nelle retrovie e restituisce l'immagine di una regione che, nel cruciale ambito del diritto allo studio, non rincorre più, ma guida. Si tratta della certificazione ufficiale di una precisa scelta strategica: fare della Basilicata un modello virtuoso, dove efficienza amministrativa e visione politica si traducono in risultati concreti. I dati parlano chiaro e trasformano i principi costituzionali in opportunità reali". (ANSA).