(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Nel quarto trimestre l'attività economica in Italia "ha continuato a espandersi moderatamente, sospinta dal settore dei servizi, soprattutto quelli destinati alle imprese, e da un recupero nell'industria". E' quanto scrive la Banca d'Italia nel bollettino economico dove si confermano le stime di dicembre di un +0,6% di Pil nel 2026 che "si rafforzerebbe nel biennio 2027-2208". Tuttavia, avvisa l'istituto centrale, "le prospettive per la manifattura restano incerte, anche per l'intensificarsi della concorrenza cinese in diversi comparti". (ANSA).