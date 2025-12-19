(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Banca d'Italia conferma le stime sul Pil per l'anno in corso e il prossimo e ritocca leggermente verso l'alto quelle del 2027. Nelle sue previsioni macroeconomiche "si stima che la crescita del prodotto, pari allo 0,1 per cento nel terzo trimestre, si rafforzi leggermente a partire dal trimestre in corso, sospinta dalla domanda interna". In media d'anno il Pil si espande dello 0,6 per cento nel 2025 e nel 2026, dello 0,8 nel 2027 e dello 0,9 per cento nel 2028. Il lieve ritocco per il 2027 (era a +0,7% nel documento di ottobre) avviene "soprattutto per effetto di una crescita dei consumi lievemente maggiore, anche per l'inflazione contenuta". (ANSA).