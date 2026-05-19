(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Prosegue la crescita, nel 2025, dei pagamenti digitali in Italia tramite carte di credito, bonifici e addebiti diretti, con un balzo dei bonifici instantanei per i quali la direttiva Ue ha imposto alle banche la parità di condizioni con quelli ordinari. Secondo quanto emerge dalla nuova piattaforma statistica della Banca d'Italia lo scorso anno sono salite le operazioni con strumenti alternativi al contante mentre il valore è rimasto più stabile dopo la corsa innescata dalla pandemia. Gli instantanei, dai 15 milioni del quarto trimestre 2022 sono arrivati a 100 milioni sui 347 milioni di bonifici totali dello stesso trimestre 2025. (ANSA).