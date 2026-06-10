(ANSA) - ROMA, 10 GIU - In aprile i prestiti al settore privato, corretti sulla base della metodologia armonizzata concordata nell'ambito del Sistema Europeo delle Banche Centrali, sono aumentati del 2,8% sui dodici mesi (2,7% il mese prima). I prestiti alle famiglie sono aumentati del 2,6% (2,7% nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati del 3,1% (2,8 in marzo). I depositi del settore privato sono aumentati del 2,9% (2,5 nel mese precedente); la raccolta obbligazionaria è aumentata del 4,2% (3,9 nel mese precedente). Lo comunica Bankitalia Sempre in aprile il Tasso Annuale Effettivo Globale (Taeg) sui nuovi prestiti alle famiglie per l'acquisto di abitazioni si è collocato al 3,91% (3,81 nel mese precedente); la quota di questi prestiti con periodo di determinazione iniziale del tasso fino a 1 anno è stata del 21,2% (17,3 nel mese precedente). Il Taeg sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,41 per cento (10,34 nel mese precedente). I tassi di interesse sui nuovi prestiti alle società non finanziarie sono stati pari al 3,56 per cento (3,38 nel mese precedente), quelli per importi fino a 1 milione di euro sono stati pari al 4,28 per cento, mentre i tassi sui nuovi prestiti di importo superiore a tale soglia si sono collocati al 3,15 per cento. I tassi passivi sul complesso dei depositi in essere sono stati pari allo 0,65 per cento (come nel mese precedente). (ANSA).