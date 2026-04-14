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(ANSA) - ROMA, 14 APR - Prosegue, anche a gennaio, la crescita della spesa dei turisti stranieri in Italia dopo un 2025 positivo. Secondo le tabelle della Banca d'Italia è risultata pari a 3,01 miliardi di euro contro i 2,9 dello stesso mese del 2025 (+3,8%) a fronte dei 2,6 miliardi (+1,2%) spesi dai viaggiatori italiani oltre confine con un saldo positivo quindi di 399 milioni. Per il 2025 l' avanzo della bilancia turistica è stato marginalmente rivisto al ribasso rispetto ai dati diffusi nei giorni scorsi, risultando pari a 22,7 miliardi (1,0 per cento del Pil) nel complesso dell'anno. (ANSA).