(ANSA) - ROMA, 10 APR - Crescita stabile dei prestiti bancari in Italia. Secondo i dati della Banca d'Italia sono saliti del 2,2 per cento. I prestiti alle famiglie sono aumentati del 2,6 per cento (2,5 nel mese precedente) mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati dell'1,8 per cento (1,7 in gennaio). I depositi del settore privato sono aumentati del 4,3 per cento (3,9 nel mese precedente). La raccolta obbligazionaria è aumentata dell'1,6 per cento (1,9 nel mese precedente). (ANSA).