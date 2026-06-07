(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Banco Bpm propone a Banca Monte dei Paschi di Siena di discutere e concordare un'operazione di aggregazione. L'operazione finalizzata alla creazione di un nuovo Gruppo bancario e finanziario di riferimento in Italia, secondo operatore nazionale per dimensioni. L'aggregazione verrebbe attuata nelle modalità tipiche dei "cosiddetti merger of equals, la soluzione più coerente per allineare tutti gli azionisti su un disegno industriale comune, preservando il Dna dei due istituti e valorizzando le rispettive culture", si legge in una nota. (ANSA).