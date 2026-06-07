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(ANSA) - MILANO, 07 GIU - L'operazione proposta da Banco Bpm a Mps presenterebbe una significativa attrattività per tutti gli azionisti. Banco Bpm stima una potenziale generazione di utile netto a regime pari a circa 6 miliardi di euro, con una crescita degli utili per azione a doppia cifra, a sostegno di una significativa capacità distributiva, superiore a quella oggi prevista nei due piani stand-alone, e di una forte generazione organica di capitale. Si prevede inoltre una creazione di valore di almeno 5,5 miliardi di euro, valorizzando le sinergie al netto dei costi di integrazione, stimati in circa 1,1 miliardi euro al lordo delle imposte. (ANSA).