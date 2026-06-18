(ANSA) - BARI, 18 GIU - I costruttori baresi Salvatore Matarrese, di 64 anni, e Amato Matarrese, assieme a Marco Mandurino e Nicola Locuratolo sono stati interdetti dall'esercizio delle funzione direttive delle attività d'impresa con le accuse, contestate a vario titolo, di bancarotta fraudolenta patrimoniale, bancarotta fraudolenta da reati societari e per atti dolosi, e bancarotta fraudolenta preferenziale. Lo ha deciso il gip del Tribunale di Bari. L'indagine della Guardia di Finanza riguarda cinque imprese del gruppo Matarrese. Tra i 14 indagati c'è anche Antonio Matarrese, 86 anni, ex parlamentare e presidente della Figc (la Federazione italiana gioco calcio), già amministratore unico e amministratore delegato di alcune società del gruppo. Per Antonio Matarrese, la Procura non ha chiesto misure cautelari. (ANSA).