(ANSA) - MILANO, 15 MAG - I timori di una nuova fiammata dell'inflazione a causa dei rincari di petrolio e gas, con le ipotesi di interventi delle banche centrali, fa volare i rendimenti dei titoli di Stato. Lo spread tra Btp e Bund sale a 78 punti, con il rendimento decennale italiano che sale di sedici punti base al 3,93% e quello tedesco al 3,15% (+11 punti). In aumento anche il decennale della Grecia al 3,87% (+14 punti) e quello della Spagna al 3,58% (+13 punti). La situazione politica interna del Regno Unito incide ulteriormente sui Gilt, con il titolo a dieci anni che guadagna 17 punti base al 5,16% e quello a 30 anni che vola al 5,85% (+19 punti). (ANSA).