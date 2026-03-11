(ANSA) - VENEZIA, 11 MAR - L'azienda InvestCloud Italy, con sede a Marghera (Venezia), ha avviato le pratiche per il licenziamento collettivo di tutti i suoi 37 dipendenti per cessazione dell'attività nella sede veneziana, l'unica presente in Italia. Lo scrive oggi la Nuova di Venezia e Mestre. L'azienda, attiva nel settore della tecnologia finanziaria, ha comunicato a Federmeccanica, organizzazioni sindacali e Confindustria Veneto Est la decisione, motivandola con un nuovo modello organizzativo del gruppo statunitense basato su sistemi integrati con l'intelligenza artificiale che "non prevede il mantenimento di strutture locali autonome". I 37 licenziamenti si inseriscono in un processo di trasformazione del gruppo InvestCloud avviato negli ultimi 18 mesi. Nella lettera inviata alle parti sociali l'azienda spiega che l'attuale configurazione del business, "sviluppata nel tempo secondo un modello fortemente distribuito in diversi Paesi nel mondo e parzialmente basato su soluzioni adattate a livello locale, non risulta più compatibile con l'obiettivo di realizzare una piattaforma tecnologica integrata centrata su soluzioni basate sull'intelligenza artificiale". Nei prossimi giorni è prevista un'assemblea dei lavoratori per valutare quali strumenti normativi opporre alla decisione, anche attraverso il tavolo di crisi della Regione Veneto. (ANSA).