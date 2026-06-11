(ANSA) - GENOVA, 11 GIU - Uno straordinario avvistamento ha segnato l'inizio della nuova stagione di ricerca dell'Istituto Tethys nel Santuario Pelagos. Partiti da Portosole Sanremo, i ricercatori e i partecipanti di Citizen Science a bordo del motorsailer Pelagos hanno osservato un gruppo familiare di capodogli composto da una femmina adulta, un piccolo e un giovane, assieme a un altro esemplare dal comportamento decisamente insolito, raramente osservato in questo contesto. Il gruppo era composto da una femmina adulta di circa 9 metri stimati, un piccolo lungo circa 5 metri, si pensa intorno all'anno di età, e un individuo un po' più grande. Un controllo tramite le foto della coda ha portato a una prima sorpresa: la femmina era già stata avvistata nell'ottobre dell'anno scorso. A poca distanza si trovava inoltre un altro giovane, probabilmente associato al gruppo familiare. Ma l'avvistamento che ha maggiormente colpito i partecipanti alla crociera è stato quello del giovane capodoglio che si è avvicinato spontaneamente all'imbarcazione, girandole intorno e sporgendo la testa come a osservare a sua volta le persone - un comportamento molto raro osservato solo poche volte, di cui l'ultima nel 2023. (ANSA).