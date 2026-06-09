(ANSA) - SAN GIUSTINO UMBRO (PERUGIA), 09 GIU - Quattro anni fa aveva vinto 5 milioni di euro con un gratta e vinci da 20 euro acquistato in una tabaccheria ma ora un cinquantenne di San Giustino umbro è stato arrestato dai carabinieri per stalking nei confronti della sua ex compagna. A parlare della vicenda è la Nazione sulle pagine umbre. La storia dell'uomo era stata raccontata dai media come un sogno diventato realtà. Da tempo però era sottoposto a misure restrittive, in particolare a portare un braccialetto elettronico per monitorare i suoi movimenti e garantire la sicurezza della donna. Tuttavia, negli ultimi giorni - scrive la Nazione - la situazione si è aggravata, tanto da rendere necessario il suo arresto e il trasferimento nel carcere perugino di Capanne. (ANSA).