(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Tre persone sono morte dopo che un veicolo ha investito dei pedoni a Oakland, in California, nelle ultime ore secondo quanto riferito dai vigili del fuoco citati dalla ABC. L'autista e diverse altre persone sono rimaste ferite. Il veicolo ha investito sia auto che pedoni vicino ad un incrocio, intorno alle alle 8.15 di questa mattina in Italia, quando a Oakland erano ancora le 23.15 di sabato. Tre dei feriti sono stati trasportati in ospedale, due dei quali in condizioni critiche. (ANSA).