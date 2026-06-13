(ANSA) - ROMA, 13 GIU - Un'auto ha investito due ragazzi, uccidendone uno, ed e' fuggita. E' accaduto nella notte a Guidonia Montecelio, vicino Roma. Sul posto i carabinieri. A quanto ricostruito la macchina ha travolto i due ragazzi che camminavano a bordo strada dopo esser usciti da un locale della zona, per poi proseguire la marcia dileguandosi. Uno studente italiano di 23 anni, nonostante i tentativi di rianimazione del personale del 118 intervenuto, è deceduto. L'altro, coetaneo, e' ferito. (ANSA).