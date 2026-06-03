(ANSA) - VICENZA, 03 GIU - Un autista dipendente del trasporto pubblico locale di Vicenza, gestito dalla società Svt , è stato minacciato con una pistola dopo aver preteso il pagamento del biglietto. L'episodio è accaduto venerdì scorso in pieno centro a Vicenza. Secondo le ricostruzioni, una coppia è salita a bordo dell'autobus rifiutando di pagare il ticket: di fronte al richiamo dell'autista, l'uomo prima ha iniziato ad offendere il conducente poi ha estratto da uno zaino una pistola puntandola contro il vetro che delimita la postazione di guida, intimandogli di far ripartire il bus. La vittima terrorizzata, e vista la presenza a bordo di una decina di passeggeri, ha assecondato l'aggressore, facendo ripartire il bus e alcune fermate dopo la coppia è scesa di sua volontà. A quel punto la chiamata alle forze dell'ordine. "Si tratta di un episodio gravissimo e di un gesto inqualificabile - sottolinea il Presidente di SVT Marco Sandonà -. Solo il sangue freddo del nostro autista ha impedito che la situazione potesse degenerare ulteriormente. So che è molto scosso, comprensibilmente, e voglio esprimergli pubblicamente piena solidarietà a nome dell'Azienda e anche ringraziarlo per come ha gestito una situazione delicatissima. Ovviamente - prosegue Sandonà - a seguito dell' episodio è stata sporta denuncia e ora ci affidiamo con fiducia alla magistratura. Sottolineo l'importanza, anche ai fini delle indagini, delle riprese che l'azienda ha già messo a disposizione, ricordando che tutti i nostri mezzi sono dotati di un sistema di videosorveglianza". (ANSA).