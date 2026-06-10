(ANSA) - LONDON, 10 GIU - L'autorità di controllo dei media britannica avverte le piattaforme online del rischio di incitamento alla violenza e all'odio, in seguito alla diffusione virale di post sui disordini a Belfast. "Ofcom ha scritto oggi ai fornitori di servizi online che operano nel Regno Unito in merito all'aumento del rischio che le loro piattaforme vengano utilizzate per incitare all'odio, provocare violenza e commettere altri reati ai sensi della legge britannica, nel contesto dei recenti disordini civili a Belfast", ha dichiarato l'autorità di controllo in un comunicato. (ANSA).