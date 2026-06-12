(ANSA) - MOSCA, 12 GIU - Il segretario di Stato americano Marco Rubio si è congratulato con "il popolo russo" per la festa nazionale, celebrata oggi, sottolineando che Washington "rimane impegnata a far avanzare una soluzione pacifica della guerra tra Russia e Ucraina". Lo si legge in una dichiarazione postata sul sito del Dipartimento di Stato. "Rimaniamo speranzosi che una pace duratura aprirà la strada verso un futuro più prospero per il popolo russo e una più costruttiva relazione tra i nostri due Paesi", aggiunge il capo della diplomazia Usa. (ANSA).