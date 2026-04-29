(ANSA) - NEW YORK, 29 APR - Wall Street apre debole fra le tensioni in Medio Oriente e in attesa della Fed. Il Dow Jones perde lo 0,04% a 49.125,90 punti, il Nasdaq cede lo 0,45% a 24.556,77 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno lo 0,09% a 7.129,33 punti. La Fed annuncerà le sue decisioni di politica monetaria alle 20.30 ora italiana durante la conferenza stampa di Jerome Powell che dovrebbe essere la sua ultima. La conferma di Kevin Warsh alla presidente della banca centrale sembra infatti essersi sbloccata, aprendo la strada alla sua assunzione della guida della Fed in maggio. Il nodo da sciogliere è cosa farà Powell, se lascerà interamente la Fed o se resterà nel suo board. (ANSA).