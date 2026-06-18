(ANSA) - GENOVA, 18 GIU - Il 'bacio' tra la Luna e il pianeta Venere al tramonto sopra il cielo di Genova è stato immortalato dal direttore dell'Osservatorio Astronomico del Righi Walter Riva. "L'allineamento tra la Luna e Venere è solo apparente dato che il nostro satellite naturale si trova a circa 363mila chilometri da noi mentre il pianeta Venere è molto più distante, a circa 170,5 milioni di chilometri - spiega Riva -. Nelle prossime sere la Luna si alzerà sempre di più e avanzerà con la fase crescente allontanandosi progressivamente dal pianeta che per gli antichi rappresentava la dea dell'amore e della bellezza". (ANSA).