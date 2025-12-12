(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Stretta sull'assegno di inclusione: il primo mese di rinnovo della misura di sostegno avrà, infatti, un importo dimezzato. Lo prevede un emendamento riformulato alla manovra del governo. La proposta di modifica riscrive l'articolo della legge di bilancio che aveva cancellato la sospensione di un mese tra i primi 18 mesi di contributo e la proroga, possibile per un anno. L'ulteriore anno di contributo, dunque, previa richiesta, potrà essere consecutivo ma il primo assegno sarà dimezzato. Secondo la relazione tecnica i risparmi della norma saranno di circa 100 milioni. (ANSA).