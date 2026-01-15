(ANSA) - ROMA, 15 GEN - Arriva un nuovo decreto Pnrr per garantire il conseguimento degli obiettivi, entro la scadenza del 2026, del Piano così come rimodulato nell'ultima revisione di novembre scorso. La bozza del provvedimento, visionata dall'ANSA, si articola in due parti, una dedicata proprio al Piano nazionale di ripresa e resilienza e una alla politica di coesione. In materia di Pnrr, vengono apportate modifiche in materia di governance, con criteri di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi e con il rafforzamento della capacità amministrativa delle p.a. Per la realizzazione degli investimenti e l'attuazione delle riforme sono previste misure di semplificazione e di digitalizzazione delle procedure amministrative. (ANSA).