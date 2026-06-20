(ANSA) - ROMA, 20 GIU - Arriva la seconda ondata di calore del 2026 ed aumentano dalle 5 di oggi alle 8 di domani, domenica, le città contrassegnate con il bollino rosso del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute che prende in considerazione 27 centri urbani. Le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventilazione. Queste condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione. Il massimo livello di rischio caldo è previsto domani a Bolzano, Milano e Rieti: tutte e tre oggi sono in arancione (rischio caldo solo per la popolazione fragile). ma domani si aggiungono alle 5 rosse attuali: Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, con il bollino rosso sia il 20 che il 21 giugno. Roma, invece, è in arancione in entrambi i giorni. Peraltro anche le città dove il caldo minaccia solo la salute dei più fragili continuano ad aumentare, passando dalle 7 di oggi alle 8 di domenica. Spariscono poi del tutto, domani 21 giugno, i bollini verdi (ANSA).