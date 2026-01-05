(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Per il mese di dicembre, che ha visto le quotazioni all'ingrosso del gas in calo rispetto a quelle registrate a novembre, il prezzo della sola materia prima gas, per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, è pari a 30,65 euro al MWh con un calo del 2,3%. Lo comunica l'Arera. "La componente del prezzo del gas a copertura dei costi di approvvigionamento, applicata ai clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, viene aggiornata da Arera come media mensile del prezzo sul mercato all'ingrosso italiano e pubblicata entro i primi 2 giorni lavorativi del mese successivo a quello di riferimento". (ANSA).