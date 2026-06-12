(ANSA) - TEHERAN, 12 GIU - Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che una bozza di accordo con gli Stati Uniti prevede la fine del blocco navale dei porti iraniani e disposizioni sulla gestione dello strategico Stretto di Hormuz. "Il blocco navale deve essere completamente revocato. Questo è il primo punto menzionato nell'accordo", ha affermato Araghchi in un'intervista alla televisione di stato. "L'Iran ha preso una decisione ferma: l'amministrazione dello Stretto di Hormuz non sarà più la stessa di prima", ha osservato, aggiungendo che sono in corso discussioni con l'Oman sulla questione. Lo Stretto di Hormuz è uno degli "strumenti di deterrenza più importanti" di Teheran, ha sottolineato. Riguardo ai pagamenti, Araghchi ha aggiunto che, sebbene lo stretto sia stato gratuito per molti anni, non lo sarà più e i servizi saranno a pagamento. Il titolare della diplomazia di Teheran ha poi spiegato che il protocollo d'intesa includerà la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano. "Non lasceremo mai il Libano da solo", ha affermato. Lo scrive Al Jazeera on line. (ANSA).