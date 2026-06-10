(ANSA) - TEHERAN, 10 GIU - "Teheran condanna i nuovi attacchi militari statunitensi contro l'Iran meridionale, in quanto violazione della sua sovranità nazionale e integrità territoriale", ha dichiarato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, sottolineando: "L'Iran si riserva il diritto intrinseco all'autodifesa e alla legittima risposta di rappresaglia contro gli attacchi". Secondo Mehr, Araghchi avrebbe rilasciato queste dichiarazioni in conversazioni telefoniche separate con il suo omologo turco Hakan Fidan e con il ministro degli Esteri saudita, il principe Faisal bin Farhan, nelle prime ore di oggi. (ANSA).