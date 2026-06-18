(ANSA) - ROMA, 18 GIU - L'Antitrust "ha avviato un'indagine conoscitiva per approfondire alcune possibili criticità concorrenziali nel settore rc auto". Lo comunica l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, spiegando che l'indagine sarà svolta insieme all'Ivass. L'indagine "si concentrerà soprattutto sui meccanismi di funzionamento dei sistemi di attribuzione del rischio (ad esempio sistema bonus malus e classi di merito) e della procedura di risarcimento diretto, e anche sugli eventuali ostacoli alla mobilità della domanda (ad esempio scatola nera e comparatori di prezzo)". (ANSA).