(ANSA) - WASHINGTON, 12 GIU - Anthropic ha sospeso l'accesso ai suoi due modelli di IA più potenti, Fable 5 e Mythos 5, per conformarsi a una direttiva del governo americano che cita la "sicurezza nazionale", a soli tre giorni dal loro lancio commerciale. Washington ha ordinato, in base alle normative sul controllo delle esportazioni, che l'accesso a questi modelli sia interrotto per "qualsiasi cittadino straniero, all'interno o all'esterno degli Usa", inclusi i "dipendenti stranieri" di Anthropic, in base a quanto riferito dalla startup dell'IA. Ritenendo impossibile filtrare i propri utenti in base alla nazionalità, Anthropic ha dovuto annunciare lo stop. (ANSA).