(ANSA) - ROMA, 29 APR - "Non può sfuggire a nessuno l'estrema gravità della vicenda. Da tempo assistiamo a una deriva estremistica e intimidatoria di parte di alcuni esponenti della Comunità ebraica di Roma". Cosi' l'Anpi in una nota. "In passato più volte dirigenti nazionali Anpi hanno ricevuto minacce e lettere intimidatorie dalla sigla Gse (Gruppo Sionistico Giovanile) e da altre sigle. Ma se dalle parole si passa alle pistole cambia tutto". L'Anpi chiede "alla magistratura non solo di appurare l'esistenza di eventuali mandanti dell'aggressione armata avvenuta a Roma, ma anche di aprire un'inchiesta su tali presunti gruppi paramilitari presenti nella Comunità ebraica romana".