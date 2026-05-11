(ANSA) - VENEZIA, 11 MAG - Fim, Fiom e Uilm hanno dichiarato lo stato di agitazione permanente e otto ore di sciopero nazionale, da declinare in ogni stabilimento, contro il piano di ristrutturazione presentato oggi da Electrolux a Mestre (Venezia). Il piano prevede la chiusura della fabbrica di Cerreto d'Esi e 1.700 esuberi, quasi il 40% dei 4.500 occupati. Al contempo, spiegano le sigle, "viene esclusa dalla direzione aziendale una possibile partnership con Midea simile a quella siglata negli Usa". Un annuncio "inaccettabile" per i sindacati: "Chiediamo al governo - fanno sapere in una nota - un immediato intervento con una convocazione urgente al Mimit". (ANSA).