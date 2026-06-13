(ANSA) - VERONA, 13 GIU - Alcuni militanti del movimento "Centopercentoanimalisti" hanno bloccato nel primo pomeriggio una delle entrate del casello di Verona Nord sull'autostrada A22 del Brennero, ed hanno esposto uno striscione in lingua Italiana ed Inglese per chiedere la liberazione dell'orso soprannominato "Papillon", tenuto dalla Provincia di Trento al centro faunistico Casteller. Successivamente sono arrivati sul posto agenti della Digos e della Polizia stradale, che hanno identificato i militanti. La scelta del casello di Verona - hanno spiegato gli animalisti durante la protesta - è dovuta al punto nevralgico dell'autostrada diretta al Brennero: "Ci sembra opportuno ricordare con ogni mezzo e in ogni occasione, la vergogna del Trentino. Gli animali sono parte essenziale dell'ambiente e il paesaggio non serve solo a far cartoline per attirare turisti. La triste vicenda dell'orso Papillon va ricordata: da oltre sei anni tenuto recluso nel Centro del Casteller, in condizioni ormai critiche senza che abbia mai aggredito o minacciato umani. L'orso potrebbe venir trasferito in siti migliori, ma la giunta del Trentino non ci sente", hanno concluso. (ANSA).