(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Ancora qualche giorno di tempo instabile, ma in settimana si prevede che l'anticiclone si affermerà in modo stabile portando una fase di tempo stabile e caldo in tutta Italia. Lo indicano le previsioni di Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it. Per domenica si annuncia tempo stabile su buona parte dell'Italia, con picchi di caldo fino a 34 gradi e una nuvolosità diffusa sulle regioni del Centro-Nord, ma che non porterà piogge. All'inizio della settimana è attesa una leggera instabilità, con infiltrazioni d'aria più fresca attesi tra lunedì 15 e martedì 16 giugno, soprattutto nelle regioni del Nord-Est e, localmente, sui rilievi appenninici, dove si potrà sviluppare qualche isolato e rapido rovescio pomeridiano. Dopo questa parentesi instabile, si attendono in tutta Italia temperature più alte rispetto alla media del periodo. a causa dell'arrivo dell'anticiclone subtropicale. Nel dettaglio: Domenica 14: al Nord velature e caldo in aumento; al Centro cielo velato; al Sud sole su tutti i settori. Lunedì 15: al Nord locali temporali sulle Alpi orientali, soleggiato altrove; al Centro sole prevalente; al Sud sereno o poco nuvoloso. Martedì 16: al Nord qualche acquazzone sulle Alpi, poco nuvoloso altrove; al Centro sole, rovesci sull'Appennino; al Sud instabilità in Sicilia, per il resto sole. (ANSA).