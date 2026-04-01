(ANSA) - ROMA, 01 APR - Ancora 48 ore di pioggia, neve e venti di burrasca soprattutto al Centro-Sud. Il maltempo insiste su Abruzzo e Molise dove cadranno fino a 100 mm di pioggia mentre sulle montagne appenniniche sono attesi 90 centimetri di neve fresca. Al Nord, invece, già da domani tornerà a splendere il sole, mentre un generale miglioramento interesserà tutta l'Italia nel periodo pasquale con temperature che sfioreranno fino a 23-25°C. E' quanto annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it. "A partire dal pomeriggio di venerdì, il tempo migliorerà a vista d'occhio anche al Meridione - afferma - aprendo le porte a un weekend festivo all'insegna del sole e di temperature in sensibile aumento ovunque". Nel weekend di Pasqua è previsto qualche isolato acquazzone a ridosso dei rilievi tra Calabria e Sicilia, e nubi basse e foschie proveniente dal mare lungo le coste della Liguria. Per Pasquetta, infine, le nubi si diraderanno all'estremo Sud e rimarrà solo qualche innocua nuvola marittima intorno al Mar Ligure. Nel dettaglio: - Mercoledì 1. Al Nord: cielo parzialmente nuvoloso, più sole sui settori occidentali. Al Centro: intenso maltempo sulle Adriatiche, neve copiosa sui rilievi. Al Sud: maltempo diffuso. - Giovedì 2. Al Nord: cielo poco nuvoloso, clima mite. Al Centro: maltempo sulle Adriatiche, neve copiosa sui rilievi. Al Sud: maltempo diffuso. - Venerdì 3. Al Nord: cielo poco nuvoloso, clima mite. Al Centro: ultimi fenomeni, migliora. Al Sud: rovesci sparsi. Tendenza: arriva l'anticiclone per Pasqua e Pasquetta. (ANSA).