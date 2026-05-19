(ANSA) - ROMA, 19 MAG - Le risorse per il Piano Casa "appaiono insufficienti e soprattutto derivano da una riduzione di altri fondi europei e nazionali". Così i rappresentanti di Anci in audizione alla Commissione Ambiente della Camera. "Il programma straordinario di manutenzione della case popolari parla di un fondo di 970 milioni di euro per le annualità 2026-2030 di cui 116 milioni per il 2026, 216 per il 2027 e così via fino al 2030", è stato illustrato. "Ma 116 milioni per il 2026 non vanno a recuperare i famosi 60mila alloggi", sottolinea Anci, denunciando, quindi, che per il Piano Casa "mancano risorse che siano stabili e strutturali". Snocciolando una serie di dati è stato fatto presente che in Italia "abbiamo 750mila unità di case popolari, oltre il 53% detenuto dai comuni. Oltre il 50% delle abitazioni è stato costruito prima del 1980 e solo il 2,5% dopo il 2010". E ad "oggi 60mila alloggi di case popolari risultano inagibili e hanno bisogno di ristrutturazioni". (ANSA).