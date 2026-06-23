(ANSA) - NEW YORK, 23 GIU - Un'anatra morta è stata trovata tra le alghe che infestano la Reflecting Pool, la vasca sul Mall ai piedi del Lincoln Memorial, e gli animalisti temono che l'animale sia rimasto vittima della controversa ristrutturazione affidata senza appalto dal presidente Donald Trump a un costruttore di sua fiducia. La carcassa dell'animale è stata fotografata sulla superficie dell'acqua qualche giorno dopo che la vernice "blu bandiera americana" ordinata dal presidente ha cominciato a scrostarsi dal fondo. Altre due anatre morte sono state trovate domenica scorsa sul Mall a una settantina di metri di distanza dalla vasca. Non sono chiare le cause della morte dei tre animali e se siano da collegare a sostanze chimiche tossiche da loro ingerite nell'acqua della vasca o allo stress causato nei giorni precedenti dai lavori di costruzione. Certi tipi di alghe, inoltre fanno parte dell'habitat naturale delle anatre ma altri tipi, specialmente quelle di colore verde blu che contengono cianobatteri, possono risultare velenose se ingerite dagli animali. La Reflecting Pool soffriva di problemi di alghe e perdite dal fondo anche prima dell'intervento di Trump. Problemi sono però emersi rapidamente dopo la ristrutturazione e il 13 giugno i livelli di alghe nella vasca hanno raggiunto il punto più alto degli ultimi cinque anni. Per contenere il danno, il Dipartimento dell'Interno ha trattato l'acqua con perossido di idrogeno e con una "tecnologia avanzata a base di nanobolle di ozono" per interrompere l'approvvigionamento di nutrienti delle alghe. (ANSA).