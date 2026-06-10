(ANSA) - MILANO, 10 GIU - Gli analisti di Deutsche Bank ritengono "remota" la possibilità di una controfferta su Mps da parte di un'altra banca, principalmente Banco Bpm con il supporto dell'Agricole, ma non escludono "la possibilità di una revisione" dell'offerta di Intesa Sanpaolo, "come si è visto nel recente M&A tra le banche". Dal punto di vista di Intesa, si legge nel report, Deustche ritiene credibile la previsione della banca di una crescita dell'utile e del dividendo per azione del 7%/8%. Con Mps Intesa può "completare" il proprio modello di business "già solido" aumentando la propria esposizione in segmenti dove era "sottorappresentata", come il credito al consumo, rafforzando la sua leadership "in alcuni business ad alta crescita", come il private banking, e "migliorando le piattaforme esistenti", come nell' "investment banking, principalmente all'estero". Anche Bper "emerge come vincitrice da questa offerta, principalmente grazie alle condizioni vantaggiose dell'acquisizione degli sportelli, all'impatto positivo su utili e capitale, all'elevato potenziale di sinergie e alla struttura tecnica dell'operazione". Quanto al Banco si trova in una "posizione difficile" ma tuttavia "mantiene margini di manovra, inclusa la possibilità di una contro-offerta per Mps, potenzialmente tramite un'operazione carta contro carta", per il cui lancio sarà "decisivo" il supporto degli azionisti, con il Credit Agricole principale controparte nella partita. Tra le alternative per il Banco anche quella di proseguire su base stand alone o studiare un'aggregazione con il network italiano dell'Agricole che "libererebbe sinergie e valore". Mps continua a offrire "valore" attraverso le opzionalità a cui è esposta: "nello scenario 'peggiore' rappresenta un proxy di Intesa, ovvero garantisce esposizione a un'operazione che crea valore e alle relative sinergie". Inoltre sebbene una controfferta "appaia uno scenario remoto" non si può escludere, come già accaduto, un ritocco dell'offerta. (ANSA).