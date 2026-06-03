(ANSA) - NAPOLI, 03 GIU - Saranno sottoposti ad analisi chimiche da parte di speciali reparti dei carabinieri del comando provinciale di Napoli i campioni di 'miele da sballo', la droga a base di cannabis concentrata molto potente e pericolosa, che ha costretto i sanitari a ricoverare perché in pericolo di vita un ragazzino di 17 anni di Frattamaggiore (Napoli). Il giovane, che in compagnia di alcuni suoi amici, è stato colto da una grave crisi respiratoria ed è ora in ospedale intubato. Anche due suoi amici sono stati costretti alle cure dopo avere assaggiato un cucchiaino della sostanza. Gli accertamenti, nell'ambito di una indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord, sono finalizzati a valutare il livello di thc della sostanza. Al momento non si esclude nessuna ipotesi circa il malore: la sostanza è stata assaggiata con il cucchiaino, come fosse un normale nettare di api mentre il realtà il consumo prevede un metodo diverso. Non sarà trascurata neppure l'eventualità che la sostanza possa contenere anche componenti capaci di generare crisi allergiche. Le indagini inoltre stanno cercando di fare luce sulla modalità grazie alla quale i tre ragazzini sono riusciti a procurarsi il vasetto. Secondo una prima ipotesi pare che sia stato acquistato sul web ma non è escluso che possano essersi avvalsi anche di altri canali meno tecnologici. (ANSA).