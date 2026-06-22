(ANSA) - ROMA, 22 GIU - "Riconosco che possono esserci momenti di disaccordo tra due leader. Ciò che è importante è che la relazione tra Stati Uniti e Italia continui a essere una vera partnership di cooperazione tra i nostri due Paesi. America e Italia sono da tempo importanti l'una per l'altra ed è stato un vero piacere per me lavorare quotidianamente con il popolo italiano su un'ampia gamma di questioni, tra cui quelle economiche, politiche e di difesa". Lo afferma l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Tillman J. Fertitta. (ANSA).