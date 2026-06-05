(ANSA) - MOSCA, 05 GIU - L'Ambasciata russa in Romania ha affermato che il drone marino esploso nel porto di Costanza, in Romania, era ucraino, così come altri tre "che si stanno dirigendo verso le acque territoriali rumene". "Si tratta di droni marini ucraini, utilizzati dal regime di Kiev per compiere atti terroristici contro navi civili e minacciare la sicurezza della navigazione nel Mar Nero", afferma l'ambasciata sul suo canale Telegram, aggiungendo che "qualsiasi tentativo di attribuire direttamente o indirettamente la responsabilità di questo incidente alla Russia è privo di qualsiasi fondamento". (ANSA).