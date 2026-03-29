(ANSA) - ROMA, 29 MAR - "Avremmo preferito una risposta differente, ma comprendiamo la sensibilità del mondo cristiano" rispetto a questa situazione. Lo ha detto l'ambasciatore israeliano Jonathan Peled a 'Diario della Domenica' su Rete4 commentando le proteste del governo italiano per la decisione di Israele di impedire l'accesso del Cardinale Pizzaballa al Santo Sepolcro che ha portato il ministro degli Esteri Antonio Tajani a convocare lo stesso ambasciatore Peled alla Farnesina. "Tra amici si possono avere differenze di vedute, domani avremo una discussione aperta, sincera, magari anche conflittuale" come è successo anche in passato, ha aggiunto Peled. (ANSA).