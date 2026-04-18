(ANSA) - TRENTO, 18 APR - Un alpinista bolzanino di 20 anni è morto questa mattina sul Sasso Levante (Grohmannspitze in tedesco), nel Gruppo del Sassolungo, in val Gardena, Alto Adige. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino e l'elicottero Pelikan2. Dei rilievi di rito si occupano i carabinieri di Canazei. Secondo le prime informazioni, il giovane stava salendo da primo di cordata assieme ad un coetaneo lungo la via Via Harrer-Wallenfels sulla parete sud, quando uno degli ancoraggi ha ceduto improvvisamente facendolo precipitare per una ventina di metri. Una caduta che, purtroppo, non ha lasciato scampo al giovane alpinista. Sul posto i soccorritori del Soccorso apino della Val Gardena che hanno svolto le operazioni di recupero. (ANSA).