(ANSA) - PONTECHIANALE, 07 APR - Un alpinista infortunato è stato recuperato dai soccorritori a Pontechianale (Cuneo), in alta valle Varaita. L'incidente si è verificato lungo la Goulotte del Triangolo della Caprera, via di arrampicata su ghiaccio sul versante occidentale del Monviso, dove una cordata di due alpinisti è stata investita da una scarica di sassi. Uno dei due è rimasto illeso, mentre il compagno ha riportato contusioni a una gamba e al bacino. I due sono riusciti a scendere fino alla base dell'itinerario, ma l'infortunato non era più in grado di proseguire a piedi. Il compagno ha quindi raggiunto l'abitato di Castello, camminando per diversi chilometri, dove ha trovato copertura telefonica ed è riuscito a lanciare l'allarme intorno alle 15. Sul posto i tecnici del Soccorso alpino e speleologico piemontese e il Servizio regionale di elisoccorso di Azienda Zero Piemonte. L'alpinista è stato recuperato con l'impiego del verricello e trasportato in ospedale in codice verde. (ANSA).