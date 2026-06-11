(ANSA) - PALERMO, 11 GIU - La questura di Palermo e il comando provinciale dei carabinieri, su delega della Procura guidata da Maurizio de Lucia, hanno eseguito 8 fermi per "contrastare, nell' immediatezza, l'escalation criminale che, da novembre 2025, sta colpendo il territorio cittadino che si trova nel mandamento mafioso di Tommaso Natale / San Lorenzo", spiegano gli inquirenti in una nota. L'ultimo episodio violento risala alla notte scorsa e ha colpito, per l'ennesima volta, il deposito di Sicily by car. Tra i reati contestati la tentata estorsione e il tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso. (ANSA).